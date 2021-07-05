Третья волна коронавируса продлится в Иркутской области до октября – эксперты

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев со ссылкой на экспертов во время прямого эфира 4 июля сообщил, что третья волна коронавируса в Принагрье может продлиться до октября.

«Прогнозы специалистов говорят, что третья волна будет до октября месяца», – заявил глава региона.

В настоящее время в регионе наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. За последние сутки заболело рекордное за пандемию количество человек – 327, всего с начала эпидемии – 75,8 тысячи. Скончались за день 32 человека, 29 – непосредственно от ковида, это максимум за эпидемию, и три от сопутствующих заболеваний. Выздоровели – 27 людей.

Медики называют сложившуюся обстановку «крайне тяжелой» и отмечают, что в настоящее время в реанимациях больниц региона более 70% пациентов, заболевших коронавирусом, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Для сравнения – в период второй волны на ИВЛ находилась лишь четверть людей.