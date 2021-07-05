Многодетные семьи Иркутской области могут купить земельный участок на средства регионального маткапитала

В Иркутской области стартовал прием заявлений от многодетных семей о распоряжении средствами регионального маткапитала на покупку земельных участков. Ранее средства областного материнского (семейного) капитала можно было направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, ежегодную выплату, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В апреле 2021 года Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал закон о расширении направлений использования ОМСК, а 23 июня 2021 года областное правительство утвердило Правила направления средств.

Согласно документу, семья может приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества. Земельный участок должен находиться на территории Иркутской области, состоять на государственном кадастровом учете, быть свободным от прав третьих лиц и не находиться под залогом и арестом.

Подать заявление можно на сайте государственных услуг, через МФЦ, лично обратившись управление социальной защиты населения по месту жительства, а также, направив заявление по почте. К заявлению прилагаются: документы, удостоверяющие личность заявителя, его супруга, если он является стороной земельной сделки, свидетельство о заключении брака и предварительное разрешение органа опеки и попечительства на распоряжение средствами областного маткапитала по выбранному направлению.

Правила направления средств ОМСК на ремонт жилого помещения пока не приняты. На данный момент документы проходят все необходимые согласования.

В Иркутской области, по данным на 30 июня, выдано 48 059 сертификатов ОМСК, средствами распорядились 29 685 семей. Чаще всего маткапитал используют на улучшение жилищных условий.

Напомним, что на 2021 год размер областного материнского (семейного) капитала (далее – ОМСК) в Иркутской области установлен в размере 112 043 рублей. ОМСК предоставляется женщине, проживающей на территории Иркутской области, при рождении третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2012 года при соблюдении следующих условий:

1) наличие у женщины гражданства Российской Федерации и постоянное ее проживание на территории Иркутской области не менее одного года к моменту рождения третьего ребенка или последующих детей;

2) наличие у ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение дополнительной меры социальной поддержки, гражданства Российской Федерации;

3) наличие среднедушевого дохода семьи ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения, - для получения ежегодной денежной выплаты.