76% жителей Иркутской области откладывают деньги

Основным источником ежемесячного дохода для жителей Иркутской области является зарплата (65%), но есть и другие – 12% получают социальные выплаты, 9% имеют доход от инвестиций, еще у 9% работников области есть стипендия, 6% зарабатывают на ренте от сдачи недвижимости, а 3% выбрали вариант «другое».

Большинство соискателей Иркутской области откладывают часть своих ежемесячных доходов (76% респондентов дали утвердительный ответ), из них почти треть (30%) оставляет 5-10% от заработанной суммы, 20% жителей оставляют от 15 до 30%, еще 19% - менее 5%, а 10% иркутян откладывают более трети доходов (30% и более). Таковы результаты исследования hh.ru, которая выяснила, из чего складываются доходы жителей Иркутской области и на что они откладывают деньги.

Самыми ответственными в этом вопросе оказались бухгалтеры, финансисты, топ-менеджеры, строители, а также начинающие специалисты и студенты.

Любопытно, что почти половина респондентов (48%) откладывают деньги без четкой цели, просто, чтобы был некий фонд «про запас». Второе по популярности основание для ежемесячных накоплений – путешествия (33%), третье – улучшение жилищных условий (30%), четвертое – пассивный доход после выхода на пенсию (19%) и пятое – образование для себя (15%).