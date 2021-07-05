Иркутян обучат самозанятости

Лекции проведут в двух иркутских техникумах, сообщают в администрации области.

На обучение записались студенты из Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма, а также из Иркутского авиационного техникума. Популярными направлениями для будущих бизнес-идей стали сфера туризма и IT-программирование, швейное производство и технологии эстетических услуг.

Основам самозанятости будут обучать студентов старших курсов и выпускников учреждений среднего профессионального образования. По результатам пилотного проекта молодые люди получат знания о том, как монетизировать свои навыки по специальности и получать реальный доход на рынке труда.

По словам организаторов, подобный эксперимент позволит отработать модель программы подготовки, чтобы в дальнейшем тиражировать ее на национальном уровне.

Проект уже стартовал в Москве, Санкт-Петербурге, республиках Дагестан, Северная Осетия – Алания, а также Кемеровской, Томской, Самарской, Новгородской и Калининградской областях.

Напомним, что в законодательстве понятие самозанятость появилось в 2017 году. С июля этого же года россияне смогли получить такой статус. На сегодняшний день, услугами самозанятых пользуется каждая шестая компания. Преимущества такого сотрудничества чаще всего используют работодатели из сферы строительства и информационных технологий.