Конкурс молодежных медиапроектов в сфере урбанистики стартовал в России

Победителей ждут стажировки в крупных российских организациях, сообщают в администрации области.

Организаторы конкурса – Министерство строительства Российской Федерации и Общероссийская организация «Городские реновации», информационный партнёр конкурса – АНО «Национальные приоритеты».

Конкурс проводится в четырёх основных номинациях («Городские медиа», «Иммерсивный проект», «Play: геймификация городского пространства» и «Визуальный контент»), объединённых общей темой «Город, в котором хочется жить. Город, который хочется менять к лучшему».

Участникам предлагается найти современные, востребованные среди жителей способы освещения городских событий, мероприятий, новых урбанистических и культурных проектов, интересных туристических объектов и других элементов городской идентичности.

В рамках каждой из основных номинаций предусмотрено специальное направление «Формирование комфортной городской среды», посвящённое вопросам развития и создания медиа, основной задачей которых является популяризация национального проекта «Жильё и городская среда».

Для школьников и студентов, которым ещё не исполнилось 18 лет, есть и внеконкурсная номинация. Они могут предложить собственные идеи проектов по тематикам четырёх основных номинаций конкурса.

Приём заявок на участие продлится до 23 июля 2021 года. 26 июля будут объявлены финалисты, которые примут участие в очном финале конкурса в городе Нижний Новгород в рамках форума ДОМ.РФ и Минстроя России «Среда для жизни».

Узнать подробности, ознакомиться с положением о конкурсе и оставить заявку на участие можно на официальном сайте проекта.