Низкая зарплата больше всего раздражает работающих иркутян

Чаще всего на работе люди недовольны уровнем дохода, графиком работы, условиями труда, а также руководством и коллегами. Такие выводы сделал исследовательский центр сервиса Зарплата.ру по результатам онлайн-опроса.

26% иркутских респондентов жалуются на низкую зарплату или ее несвоевременную выплату. 18% бесит необходимость работать сверхурочно при отсутствии оплаты переработок, 15% – жара или холод в офисе и отсутствие кондиционера, 13% опрошенных раздражает теснота или формат опенспейса, 11% – невозможность нормально пообедать из-за отсутствия в офисе кухни, столовой или холодильника.

Кроме того, 7% сотрудников с трудом выносят общительных коллег, 6% – начальника-самодура, а 4% опрошенных страдают от отсутствия комфорта в туалетной комнате (грязно, нет бумаги, не закрывается дверь, все время занято).

Также среди раздражающих факторов иркутяне упоминали наличие в компании корпоративной культуры, поборы на праздники, дресс-код или необходимость носить форму, требование проходить вакцинацию или постоянно носить во время работы маску и перчатки.

При этом низкий доход, руководство и коллеги больше бесят «синих воротничков» (водителей, разнорабочих, строителей, комплектовщиков, продавцов и кассиров), а недостаточно комфортные офисы и строгая корпоративная культура – работников умственного труда – «белых воротничков» (менеджеров, служащих, чиновников, IT-специалистов).