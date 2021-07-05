Внешнеторговый оборот Иркутской области в 2020 году превысил 7 млрд долларов

97% товарооборота пришлось на страны дальнего зарубежья, сообщают в администрации.

Почти 40% структуры экспорта региона формируют товары деревообрабатывающей промышленности, далее идут продукты топливно-энергетического комплекса, металлы и изделия из них, в том числе алюминий.

Импорт зарубежных товаров в Иркутскую область составляет 1,5 млрд долларов США. Его основа – химические продукты, машины и оборудование, металлы, товары народного потребления, продукты топливно-энергетического комплекса.

В структуре экспорта преобладают поставки в Турцию, Швецию, Германию, Словакию продукции алюминиевой промышленности. В Германию, Австрию, Францию, Турцию экспортируется продукция деревообрабатывающей отрасли региона – пиломатериалы, бумага и картон, фанера, пеллеты.

Импортируется в Иркутскую область в основном продукция машиностроения – из Германии, Франции, Австрии, Швеции идут поставки сушилок для древесины, оборудования для упаковки, устройств для фильтрации воздуха и воды, машин и механизмов для тяжелой промышленности, медицинской аппаратуры.