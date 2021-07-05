En+ Group помогает восстанавливать рыбные запасы в реках Восточной Сибири

Компания выпустила в реку Белая партию мальков пеляди, сообщают в пресс-службе.

Партия мальков была подготовлена специально для En+ Group на предприятии, специализирующемся на воспроизводстве ценных пород рыб. Выпуск подращенной молоди состоялся 5 июля на территории Бельского рыбоводного завода, расположенного в селе Сосновка Усольского района, в присутствии представителей государственных контрольно-надзорных органов. В реку Белая было выпущено более 243 500 мальков.

Дальше из реки Белая большая часть выпущенной пеляди поступит в Ангару и Братское водохранилище.

Выпуск мальков – ежегодная акция предприятия по программе восполнения водных биологических ресурсов, инициированной основателем компании, общественным деятелем Олегом Дерипаской. Работу по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов компания ведет с 2014 года. За это время в реку Белая энергетики суммарно выпустили порядка 2 млн мальков пеляди. Это мероприятие включено в ежегодный план искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. В мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов компания уже вложила около 12 млн рублей.