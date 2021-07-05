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Перенесших коронавирус будут приглашать на персональное обследование

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Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации», – сказал министр.

Мурашко добавил, что переболевшим будут направлять приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна ли пациенту помощь или, возможно, госпитализация.

Напомним, что сегодня в Приангарье обновлен рекорд по смертности от коронавируса. За последние сутки в Иркутской области 29 человек скончались от ковида, в предыдущий день их было 26. Третья волна коронавируса продлится в области до октября, уверены эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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