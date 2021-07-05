На Кубе изолировали 150 россиян с диагнозом COVID-19

Туристы заявляют, что они привиты и имеют справки о наличии антител, передает РИА Новости.

«Можете себе представить степень возмущения наших туристов, это очень тяжелая, в общем, ситуация. С чем это связано, мы не можем объяснить, – кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях», – сказала генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

По ее словам, кубинские власти намеревались отправить в специальную гостиницу-обсерватор более 150 человек с положительным тестом с последних рейсов, но дипломатам удалось убедить их оставить россиян в своих гостиницах.

В связи со сложившейся ситуацией в постоянном контакте с министерствами туризма и здравоохранения находится посол России Андрей Гуськов, консульство работает с представителями министерства туризма и здравоохранения, которые находятся непосредственно в Варадеро.

Напомним, что сегодня в Приангарье обновлен рекорд по смертности от коронавируса. За последние сутки в Иркутской области 29 человек скончались от ковида, в предыдущий день их было 26. Третья волна коронавируса продлится в области до октября, уверены эксперты.