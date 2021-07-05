Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Сервис Работа.ру изучил базу вакансий и составил июльский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений с удаленной работой.

Агрегатор страховых услуг ищет менеджера по продукту, которому готов платить до 300 000 рублей в месяц. В обязанности сотрудника входит работа над стратегией компании, создание команды, улучшение функционала сервиса, расширение ассортимента продуктов. Для успешного трудоустройства от соискателя требуется опыт работу от 2 лет на должности Project Manager или Product Owner, понимание особенностей web-разработки, опыт подбора персонала и создания интерфейсов.

Традиционно удаленную работу с высоким заработком предлагают специалистам в сфере IT. Например, Backend-разработчик с опытом работы от 3 лет может получать от 280 000 рублей в месяц. Будущий сотрудник должен иметь опыт разработки c Java Spring, а также уметь работать с технологией JSP/JSTL и с распределенными хранилищами кода Git/Mercurial. Дополнительным преимуществом будет платформы 1С:Предприятие и понимание процесса тестирования. Эта работа предполагает удаленный формат работы после прохождения испытательного срока.

Ведущий специалист по защите информации с опытом работы от 2 лет может зарабатывать до 210 000 рублей в месяц. В обязанности сотрудника входит аналитика степени безопасности компании, разработка нормативно-технической документации, а также обеспечение правовой защиты информации. Работодатель рассматривает соискателей с высоким уровнем ответственности и с широкими знаниями в юридических и технических вопросах безопасности.

В СберАвто открыта вакансия Lead/Senior Frontend-разработчик для работы с микросервисной архитектурой, которому предлагают от 200 000 в месяц. Среди требований к кандидату: продвинутые знания JavaScript, HTML и CSS, а также опыт взаимодействия с бекендом и проектирования API. Преимуществом будет готовность соискателя брать на себя ответственность за полный цикл развития продукта.

Для удаленной работы требуется менеджер по массовому подбору персонала на вахту. Специалисту предстоит осуществлять круглогодичный подбор персонала на рабочие специальности, самостоятельно подбирать кандидатов и проводить первичные телефонные собеседования. Работодатель готов предложить будущему сотрудники зарплату до 200 000 рублей в месяц,

Столько же может зарабатывать менеджер по оптовым продажам с опытом работы от 1 года. Требования к кандидату на эту должность стандартные: коммуникабельность и умение убеждать, а также желание учиться тонкостям профессии. Соискателям на эту должность стоит учитывать, что эта работа предполагает оклад, а также процент с личных продаж.

Транспортная компания ищет диспетчера и готова платить ему от 180 000 рублей в месяц. Кандидату на эту должность иметь работы на аналогичной должности, уметь пользоваться базовыми программами на ПК и Глонасс. Среди обязанностей специалиста: контроль за работой водителей на линии, своевременное информирование логиста о сбоях, авариях и поломках транспортных средств.

До 150 000 рублей в месяц может зарабатывать Marketing Team Lead. От соискателя требуется знание сферы digital и опыт работы в маркетинге или PR от 2 лет, а также знание английского на уровне Advanced. Опыт работы в сфере партнерских программ или арбитража будет плюсом. Кандидату на эту должность предстоит взять на себя реализацию стратегии продвижения компании и позиционирования ее продуктов, проведение маркетинговых исследований и контроль за ведением социальных сетей.

Компания по производству детских деревянных развивающих игрушек ищет специалист по контекстной рекламе с опытом работы от 1 года, которому предлагают до 130 000 рублей в месяц. Будущему работнику предстоит запускать и отслеживать эффективность рекламных кампании в Яндекс.Директ и Google AdWords, а также работать со сквозной аналитикой и отчетностью. Работодатель готов предоставить обучение за счет компании.