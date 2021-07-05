Журналисты Приангарья рассказали о работе ковидариев

О ситуации на передовой борьбы с ковидом смотрите в рубрике «Территория спасения» от Братской студии телевидения.

Семь Центров помощи и спасения построены в Сибири и на Урале в рекордно короткие сроки, всего за полгода. С момента открытия специализированных медучреждений удалось вылечить почти 4,5 тысячи пациентов. Небольшая весенняя передышка, когда казалось, что ковид отступил, закончилась.

– Сейчас поступает где-то 10-20 пациентов. У меня смена – сутки. Бывает так, что большая очередь из скорых, пациентов очень много. Сейчас прям, действительно, как будто идёт третья волна. Пациентов намного больше. В основном сейчас пациенты поступают с низкой сатурацией, то есть насыщенность кислорода в крови приблизительно где-то 90-95%, – Виктория Кудряшова, медицинская сестра «Центра помощи и спасения», Шелехов.

На контроле не только сатурация, здесь следят за всеми жизненно важными показателями. Ведь COVID-19 сказывается на работе всех систем организма. Кстати, среди самих сотрудников центров почти не осталось тех, кто не переболел коронавирусом.

– Я от больного заразился, у которого мы не знали, что коронавирусная инфекция. У него было несколько заболеваний, в том числе клещевой энцефалит, его укусил клещ. Он работал в лесу, и казалось, где он мог заразиться, там у него небольшая бригада. А потом, когда пришли анализы, у него оказалась коронавирусная инфекция. Ужас – это то, что в отличие от других вирусов, тут в патогенезе идёт эндоваскулит, то есть воспаление внутренней оболочки сосудов. Вследствие чего образуются тромбы. И опасны эти тромбозы особенно у пожилых людей, у больных с сопутствующей патологией. Развиваются эти осложнения очень быстро, непредсказуемо, – Сергей Канунников, заведующий «Центра помощи и спасения», Братск.

С каждым днём в «Центры помощи и спасения» поступает всё большее количество пациентов. Вирус мутирует, и, похоже, сдаваться не собирается. Одна из причин очередного всплеска заболеваемости, считают медики, в том, что люди стали забывать об элементарных правилах безопасности – не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию. Всё это необходимо делать. Так же, как и ставить прививки от COVID-19.