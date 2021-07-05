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Иркутская область вошла в ТОП-3 региона РФ с наибольшим количеством смертей за сутки от COVID-19

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Приангарье вошло в тройку регионов-лидеров по количеству смертей за сутки от коронавируса по данным на 5 июля, сообщает «Коммерсантъ».

Иркутская область заняла третью строчку, за день в регионе непосредственно от ковида скончались 29 человек. На втором и первом месте – Санкт-Петербург и Москва, где скончались 100 и 106 человек соответственно.

Напомним, всего с начала пандемии в Приангарье от коронавируса скончались 2,9 тысячи человек. За последние сутки был установлен рекорд по смертности – такое число человек не умерло одновременно за всю историю эпидемии. По данным на 5 июля в Иркутской области умерли 32 человека, учитывая смерти от сопутствующих патологий. Суточный прирост больных также побил рекорды – обнаружено 327 заболевших.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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