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Кобзев попросил у других регионов кислород для ковидных больных в Приангарье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к другим регионам с просьбой выделить кислород для больных коронавирусом в Принагрье, сообщается на сайте местного правительства.

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«Ежесуточый запас кислородного питания пополняется  региональными поставщиками. Но в связи с ростом заболевших нам требуется больший объем кислорода. Поэтому я принял решение обратиться в другие субъекты, которые готовы нам отгружать дополнительные объемы кислорода. Мы получили кислород из Томска, есть договоренности с Новосибирском и Красноярском», – сообщил глава региона.

Кислород распределяется в ковидные госпитали по потребности. Сейчас в регионе работают 5973 койки, из них порядка 2200 с кислородной подводкой. В медучрежениях проходят лечение 5308 пациентов.

Напомним, ранее главврач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев заявил, что коронавирус в период третьей волны протекает тяжелее: в настоящее время в реанимациях больниц региона более 70% пациентов с ковидом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В период второй волны таковых была лишь четверть.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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