26 тонн кислорода для аппаратов ИВЛ доставили в Иркутскую область из Томска

В связи с ростом заболевших в регионе требуется большой объем кислорода.

"Я принял решение обратиться в другие субъекты, которые готовы нам отгружать дополнительные объемы кислорода. Мы получили кислород из Томска, есть договоренности с Новосибирском и Красноярском", – сказал Игорь Кобзев.

Всего в регионе работает 5973 койки, из них порядка 2200 с кислородной подводкой. В медучрежениях проходят лечение 5308 пациентов.

Напомним, что сегодня в Приангарье обновлен рекорд по смертности от коронавируса. За последние сутки в Иркутской области 29 человек скончались от ковида, в предыдущий день их было 26. Третья волна коронавируса продлится в области до октября, уверены эксперты.