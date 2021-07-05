Трех жительниц Приангарья обвинили в мошенничестве с маткапиталом на 900 тыс. рублей

Прокуратура обвинила трех жительниц Чунского района Иркутской области в мошенничестве со средствами материнского капитала на 900 тысяч рублей, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в 2016-2017 годах женщины, чтобы обналичить средства маткапитала, заключили между собой фиктивный договор купли-продажи жилого дома. «В целях придания законности сделке оформили право собственности на указанный дом, после чего предоставили документы в управление пенсионного фонда по Чунскому району для получения мер социальной поддержки», – говорится в сообщении. Вырученные с аферы деньги были потрачены по своему усмотрению.

Кроме того, одна из соучастниц за средства маткапитала продала другой женщине непригодный для проживания дом, расположенный в поселке Елань. Обвиняемая, воспользовавшись незнанием потерпевшей местности, при заключении сделки продемонстрировала ей жилье по другому адресу. Полученные 450 тыс. рублей злоумышленница потратила на собственные нужды.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Дела переданы в суд для рассмотрения по существу.