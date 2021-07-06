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Минздрав рассказал о последствиях COVID-19 для беременных

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Негативное влияние вакцин от коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин не доказано, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Министерство здравоохранения России.

– Вакцины российского производства безопасны, а сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию, – подчеркивается в сообщении.

В ведомстве посоветовали сделать прививку еще на этапе планирования беременности.

Медики отмечают, что коронавирус "бьет" по слабым местам человека, и беременные женщины с хроническими заболеваниями входят в группу риска – у них часто развиваются тяжелые формы COVID-19.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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