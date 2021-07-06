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Банк «Приморье» планирует запустить операции с драгоценными металлами

Банк «Приморье» получил обновленную универсальную лицензию Банка России№ 3001 от 28 мая 2021 года. Теперь, помимо банковских операций в рублях и иностранной валюте, Банк может осуществлять операции с драгоценными металлами.

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— В числе приоритетных задач Банка — предоставить нашим клиентам доступ к различным операциям с драгоценными металлами, как в физической форме, так и по металлическим счетам — комментирует начальник казначейства ПАО АКБ «Приморье» Максим Булавкин. — В пандемийный год мы наблюдали резкий спрос население на драгоценные металлы. И этому есть объяснение: в нынешних условиях драгоценные металлы могут стать хорошим дополнением в диверсификации портфелей клиентов с целью сбережения денежных средств и получения дохода. Наблюдая данную тенденцию, мы провели колоссальную работу, и этой осенью будем готовы удовлетворить потребности наших клиентов в приобретении таких металлов как золото и серебро.

В ближайшее время клиентам Банка будут доступны следующие услуги:

  • Покупка/продажа драгоценных металлов в форме слитков.
  • Покупка/продажа драгоценных металлов с зачислением на счет в драгоценных металлах.
  • Ведение счетов в драгоценных металлах.
  • Ведение счетов ответственного хранения.

Информация о сроках запуска услуг будет представлена на сайте Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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