С 1 августа банк «Открытие» изменил комиссия за переводы

Банк «Открытие» сообщил об изменении с 1 августа комиссий за переводы.

Переводы по номеру телефона (СБП)

Для розничных клиентов переводы через Систему быстрых платежей по номеру телефона в сторонние банки доступны без комиссии в рамках лимита 100 тысяч рублей в месяц. При совокупной сумме переводов свыше 100 тысяч рублей в месяц будет взиматься комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 750 рублей.

Для клиентов со статусами Light Премиум и Премиум переводы по номеру телефона остаются бесплатными без ограничений по сумме.

Онлайн-переводы с карты «Открытия» на карты сторонних банков (Р2Р)

Для клиентов со статусами Light Премиум и Премиум для исходящих переводов по номеру карты в сторонние банки вводится комиссия — 1,5% от суммы перевода (минимум 50 рублей). Для совершения бесплатных переводов клиентам рекомендуется пользоваться удобным сервисом переводов по номеру телефона через СБП. Узнать подробнее о переводах через СБП можно по ссылке.