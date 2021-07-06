30 финтех-проектов будут представлены на стартап-конференции FutureBank

8 июля состоится Demo day трека FutureBank программы «Московский акселератор», партнером которого является Банк Уралсиб. На нем 30 компаний-финалистов, прошедших конкурсный отбор в акселерационную программу, представят корпорациям и инвесторам свои готовые для внедрения разработки в областях блокчейна, анализа больших данных, машинного обучения, безопасности, улучшения банковских транзакций, технологий для инвестиций и страхования.

По итогам мероприятия будут определены победители программы, которые получат возможность развивать свои решения и продукты при поддержке партнера трека Банка Уралсиб.

Следить за Demo Day трека FutureBank можно будет в онлайн формате. Мероприятие состоится в четверг, 8 июля, и продлится с 14:30 до 19:00. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке - futurebank.msk.ru.

«Сотрудничество с программой «Московский акселератор» стало для нас дополнительном каналом поиска и пилотирования новых решений для развития технологий бизнес-линий и повышения привлекательности банковских продуктов для наших клиентов. Уже 8 июля мы расскажем, какие стартапы получили право запустить оплачиваемые пилоты на площадке нашего банка», – прокомментировал Дмитрий Гришин, директор по инновациям ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

«Тесное сотрудничество с командами стартапов в рамках программы акселератора открывает перед нашими корпоративными партнерами возможность научиться большей гибкости и скорости работы. Запуск пилотных проектов позволяет наладить fast-track – благодаря ему согласование, получение доступа к данным и развёртывание инфраструктуры занимают меньше времени, чем обычно. Для стартапов акселератор – подготовительный класс для выхода молодых команд на «взрослый» рынок», – поделилась Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы.

Помимо питчей стартапов, в рамках Demo day эксперты Банка Уралсиб, Visa, IT-компаний и крупнейших банков обсудят финтех-тренды, цифровые деньги и драйверы развития банковской системы.