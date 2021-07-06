Примсоцбанк: Оплачивайте топливо MasterCard и получайте скидку в «Яндекс.Заправки»

Держатели карт MasterCard от Примсоцбанка могут получить скидку в 5 рублей за каждый литр топлива, приобретенный с помощью сервиса «Яндекс.Заправки».



Чтобы воспользоваться предложением, вам необходимо:



• Зарегистрироваться в сервисе «Яндекс.Заправки»;

• добавить свою карту Mastercard от Примсоцбанка;

• Оплатить заправку от 1 000 рублей со скидкой.



Скидка доступна держателям Masterсard Standard®, Gold Masterсard®, World Masterсard®, Platinum Masterсard®, World Masterсard Black Edition®, World Elite Masterсard®, Titanium Mastercard®. Предложение действует только для новых пользователей сервиса Яндекс.Заправки. Общий объем топлива, который можно приобрести со скидкой — 100 литров. Акция продлится до 12 сентября 2021 года.



Организатор акции: МАСТЕРКАРД. ОГРН 1107746323926, ИНН 7707724547 и КПП 770201001. Юридический адрес: ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ЦВЕТНОЙ, ДОМ 2 Э, 4 ПОМ I.

