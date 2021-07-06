ПСБ и РАЭСКО подписали соглашение о сотрудничестве в области факторинга

Целью соглашения, подписанного партнерами, является повышение осведомленности заказчиков и исполнителей энергосервисных контрактов о возможностях факторинга при работе с дебиторской задолженностью, а также проведение мероприятий, направленных на развитие факторинговых услуг в области энергосервиса.

"Механизм факторинга позволяет компаниям поддерживать стабильность их финансового оборота, закрывает возникающие кассовые разрывы при поставках готовой продукции или выполнении услуг в рамках контрактов, Учитывая специфику энергосервисных контрактов - наличие длиной отсрочки платежа, факторинг становится незаменимым инструментом и может быть востребован обеими сторонами при исполнении контрактов. Мы уверены, что наше сотрудничество с РАЭСКО будет способствовать повышению эффективности и удобству исполнения контрактов членами Ассоциации, а также способствовать внедрению технологий и оборудования, обеспечивающих энергосбережение", - прокомментировал Алексей Будаев, вице-президент – заместитель директора дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ.

«Развитие доступа к финансированию для энергосервисных компаний является приоритетным направлением деятельности Ассоциации, а сотрудничество с ПСБ в области развития факторинговых услуг способствует как расширению возможностей энергосервисных компаний к рефинансированию их проектов, так и формированию новых финансовых продуктов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», - рассказал генерального директор РАЭСКО Алексей Туликов.