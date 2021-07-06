РСХБ Факторинг - новый участник АФК

Ассоциация факторинговых компании (АФК) сообщает о вхождении ООО «РСХБ Факторинг» в состав своих участников в качестве полноправного члена. Решение было единогласно принято Правлением АФК в конце июня.

РСХБ Факторинг предоставляет факторинговые услуги с января 2020 года, обеспечивая оперативное финансирование оборотного капитала клиентов группы Россельхозбанка, осуществляющих поставки товаров, работ, услуг на условиях отсрочки платежа. Сочетание поддержки одной из крупнейших системно значимых кредитных организаций с широким региональным присутствием, высокопрофессиональной команды сотрудников, обладающих успешным опытом работы в ведущих российских факторах, и активного развития дистанционных сервисов и цифровых технологий определяют нацеленность РСХБ Факторинг на достижение лидирующих позиций на рынке факторинга.

«Мы приветствуем компанию РСХБ Факторинг в составе полноправных членов АФК, традиционно объединяющей крупнейших участников российского рынка факторинга, - комментирует исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. – Впечатляют результаты, уже достигнутые командой РСХБ Факторинг с момента запуска; уверен, что институциализация диалога с участниками АФК станет подспорьем в реализации масштабного потенциала, которым обладает компания».

«Присоединение к АФК для нас знаковое событие, показывающее повышение вовлеченности компании в процессы развития отечественного рынка факторинга в части расширения применения факторинговых решений в новых отраслях, в первую очередь в агропромышленном комплексе, а также включение этого финансового инструмента в действующие и создаваемые механизмы государственной поддержки наших клиентов и дебиторов», - комментирует генеральный директор РСХБ Факторинг Михаил Яценко.

Справочная информация:

ООО «РСХБ Факторинг» создано в сентябре 2019 года и входит в Группу компаний Россельхозбанка, лидера национальной банковской системы и одного из крупнейших государственных банков Российской Федерации. Уставный капитал компании – 100 млн рублей. По итогам 2020 года компания вошла в топ-10 российских факторов по объему портфеля, за первый год деятельности около пятидесяти клиентов РСХБ Факторинг получили свыше 51 млрд рублей факторингового финансирования. В 2021 году компания планирует удвоить эти показатели, реализуя долгосрочную стратегию выхода в число лидеров рынка.

www.factoring.rshb.ru

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) создана в 2007 году в Москве как профессиональное общественное объединение участников российского рынка факторинга. Деятельность АФК направлена на формирование единых принципов и подходов к осуществлению факторинговых операций в России, включая методологические, нормативно-правовые и этические основы факторингового бизнеса.

АФК объединяет более двадцати банков и факторинговых компаний с совокупным факторинговым портфелем свыше одного трлн рублей (данные на 01.01.2021 г.), члены АФК предоставляют факторинговые услуги более чем в 80 регионах России, а также в странах Евразийского экономического союза и за рубежом.

АФК является членом Торгово-промышленной палаты РФ, ОПОРЫ России, партнером МСП Банка, Ассоциации российских банков, Росфинмониторинга, ПАО «Россети», ГК «Росатом», НП ECR, представители ассоциации входят в общественные советы при органах государственной власти и деловых объединений.

Ассоциация факторинговых компаний открыта для вступления новых членов, для сотрудничества с отраслевыми ассоциациями, союзами и профессиональными объединениями.