Россельхозбанк: к 2030 году сторонники здорового питания будут съедать до 11 кг зелени и салатов в год

В ближайшие 10 лет производство зелени и салатов внутри страны будет расти в среднем на 9% в год благодаря вводу новых мощностей и импортозамещению, а общее потребление пряных трав увеличится на 25% к уровню 2020 года, прогнозирует Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. При этом производство зелени и салатов в более экологичных условиях вертикальных ферм будет расти опережающими рынок темпами. По расчетам аналитиков ЦОЭ, на фоне роста внимания к вопросам здоровья и качества продуктов питания доля органической зелени на российском рынке салатов и пряных трав увеличится до 10%, а ее потребление в рационе сторонников здорового питания достигнет 15% к 2030 году.

По прогнозам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, к 2030 году потребление салатов и пряных трав, выращиваемых в закрытом и открытом грунте, увеличится на 25% до 290 тыс. тонн против 230 тыс. тонн в 2020 году.

«По мере повышения интереса к вопросам здоровья салаты и зелень будут все более переходить из категории продуктов сезонного потребления в категорию товаров повседневного спроса, а их потребление увеличиваться. При этом спрос будет способствовать активному развитию производства продукции этой сельскохозяйственной категории внутри страны. С учетом ввода новых запланированных мощностей производство зелени и салатов в России будет расти в среднем на 9% ежегодно», - комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Сторонники здорового питания будут составлять основной сегмент потребителей зелени и салатов в перспективе следующих 10 лет, полагают в Центре отраслевой экспертизы РСХБ.

«По нашим расчетам, в абсолютных значениях потребление зелени и салатов россиянами, придерживающимися правил здорового питания, к 2030 году повысится до 238 тыс. тонн против текущих 185 тыс. тонн. Другими словами, каждый россиянин, придерживающийся правил здорового питания, увеличит потребление зелени и салатов до 11 кг в год», - прогнозирует Андрей Дальнов.

Растущее внимание к качеству продуктов и увеличение доли приверженцев здорового образа жизни среди россиян будут способствовать ускоренному развитию сегмента органической зелени, выращенной в условиях вертикальных сити-ферм, отмечают эксперты Центра отраслевой экспертизы РСХБ.

По данным участников рынка, развитие технологий вертикального фермерства позволяет выращивать экологически чистые растения, ягоды и овощи в любых климатических условиях. Такая ферма представляет собой автоматизированный агрокомплекс, состоящий из многоярусных теплиц и программного обеспечения, которые позволяют выращивать различные виды культур. Подобные технологии исключают использование пестицидов, их замену биологизированными препаратами и природными средствами защиты от вредителей, а также позволяют в разы сократить расход воды по сравнению с традиционным земледелием. Кроме того, строительство таких ферм на территории или в непосредственной близости от крупных городов сокращает плечо доставки и дает возможность поставлять овощи оптимальной свежести.

«Увеличивающийся спрос на продукты питания без пестицидов, освобождение пригодных для вертикальных ферм промышленных помещений в городах, а также относительно небольшие сроки окупаемости будут способствовать развитию сегмента, появлению в нем новых игроков и популяризации вертикального фермерства. При этом решение вопроса с уменьшением доли энергозатрат в себестоимости продукции в перспективе позволит существенно нарастить объем производимой на вертикальных фермах продукции», - поясняет Андрей Дальнов.

По расчетам Центра отраслевой экспертизы РСХБ, в ближайшие 10 лет производство зелени и салатов, выращенных на вертикальных сити-фермах, будет ежегодно расти на 35% и к 2030 году составит 20 тыс. тонн. Доля органической зелени на российском рынке салатов и пряных трав увеличится за это время до 10%.

По расчетам ЦОЭ, к 2030 году российский рынок органической продукции может увеличиться в 4 раза до 40 млрд рублей. Кроме того, «зеленая» продукция обладает значительным экспортным потенциалом. По оценке экспертов, в ближайшие годы доля органики в структуре экспорта отечественной сельхозпродукции может достигнуть 10-15%.