Райффайзенбанк: каждый третий бизнес планирует более активно использовать факторинг

Почти каждая третья российская компания (31%) планирует активнее использовать факторинговое финансирование в течение следующих 12 месяцев. Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International среди более чем 200 российских компаний с объемом годовой выручки более 538 млн рублей.

Факторинговое финансирование эффективно поддерживает бизнес-активности в моменте, уверены 48% респондентов, которые планируют более активно его использовать в течение следующих 12 месяцев. В топ-3 причин роста популярности также вошла гибкость факторинга как инструмента (46%) и эффективность в управлении денежными потоками бизнеса (46%). Компании также отметили, что к факторингу легко получить доступ.

Источник: Исследование 200+ российских компаний, Райффайзенбанк и B2B International, 2021