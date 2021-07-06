Райффайзенбанк: каждый третий бизнес планирует более активно использовать факторинг
Почти каждая третья российская компания (31%) планирует активнее использовать факторинговое финансирование в течение следующих 12 месяцев. Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International среди более чем 200 российских компаний с объемом годовой выручки более 538 млн рублей.
Факторинговое финансирование эффективно поддерживает бизнес-активности в моменте, уверены 48% респондентов, которые планируют более активно его использовать в течение следующих 12 месяцев. В топ-3 причин роста популярности также вошла гибкость факторинга как инструмента (46%) и эффективность в управлении денежными потоками бизнеса (46%). Компании также отметили, что к факторингу легко получить доступ.
«В условиях растущей неопределенности бизнес-среды и нестабильности рынков популярность факторинга как простого и гибкого способа получения финансирования при расчетах с контрагентами будет только расти, — говорит Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка. — Для того, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов в самых разных бизнес-кейсах, мы предоставляем широкую линейку решений — от классических продуктов с регрессом и без регресса до реверсивного факторинга».