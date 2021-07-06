Ключи от новых квартир получили дети-сироты в Шелехове

Всего в доме подготовлено 117 квартир, сообщает министерство имущественных отношений Иркутской области.

Квартиры передаются жильцам по договорам специализированного найма на пять лет. В течение этого срока жилые помещения будут находиться в собственности Иркутской области. Затем при принятии органами социальной защиты решения об отсутствии трудной жизненной ситуации граждане смогут заключить договор социального найма и приватизировать квартиру.

В 2021 году в Шелехове министерство имущественных отношений Иркутской области запланировало приобрести еще 27 квартир.

В 2021 году на покупку жилых помещений в регионе предусмотрено 1,363 млрд рублей. 575 млрд рублей – это средства федерального бюджета, 788 млн – областной бюджет. В качестве альтернативного способа обеспечения права сирот на жилье в мае 2020 года Игорь Кобзев ввел дополнительную меру поддержки – социальные выплаты взамен жилья. В 2020 году поддержку получили 127 человек. В 2021-м общее количество получателей социальной выплаты составит 156 человек.