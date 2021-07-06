ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в мире

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сообщил, что за последние 14 дней в мире наступила стабилизация с заболеваемостью коронавирусом. По его словам, сейчас ситуация с COVID-19 «лучше, чем два-три месяца назад», отмечает РБК.

– Если посмотреть на график [заболеваемости] за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но это произошло на очень высоком уровне, – сказал он.



Вместе с тем Райан отметил, что в некоторых странах наблюдается резкое снижение заражаемости, но при этом в других государствах картина противоположная. По мнению эпидемиолога, это происходит в силу различных факторов, среди которых появление более заразных штаммов коронавируса, смягчение противоэпидемиологических мер и увеличение количества контактов между людьми.