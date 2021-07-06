Иркутская область получит дополнительные 700 млн рублей на ремонт дорог

В порядок приведут 13 участков.

– Самый большой участок в Нижнеилимском районе. Больше 13 километров. Он соединяет «Вилюй» с Железногорском-Илимским. Кроме этого, будем ремонтировать магистрали в Тулунском, Братском районах и на подъезде к Черемхово, – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

В Иркутске это будут часть Академического моста и Трактовой, в Братске отрезки бульвара Победы и Энгельса, в Черемхово участок улицы Горького. В Усолье-Сибирском возьмутся за первый этап ремонта Комсомольского проспекта. В Усть-Илимске капитальный ремонт проведут на участке улицы Димитрова, а в Тулуне построят дорожную сеть микрорайона Березовая Роща.