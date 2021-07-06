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Обязательное ПЦР-тестирование для россиян ввели в Болгарии

Авиасообщение между странами возобновилось 28 июня. Новые правила начнут действовать с 8 июля, сообщает РБК.

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Приезжающие в Болгарию российские туристы должны будут предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус COVID-19. Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до прибытия в страну. В подписанном министром здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаровым указе говорится, что новые правила начнут действовать с 8 июля.

Аналогичные требования вводятся для граждан Испании и Кипра. Все три государства, согласно классификации Минздрава, входят в оранжевую зону по степени распространения коронавируса. Граждане из стран зеленой зоны могут въезжать в Болгарию по наиболее облегченным требованиям. Вместе с тем допуск в страну иностранцев из красной зоны закрыт.

В случае если гражданин России прибудет в Болгарию без сертификата о прохождении ПЦР-теста, его могут отправить на десятидневный карантин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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