«Не все воспринимали пандемию всерьез». Михаил Хардиков, En+ Group, – о точке невозврата и влиянии пандемии на бизнес

Влияние эпидемии COVID-19 на российсий бизнес оказалось достаточно серьезным, считает Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании. «Возможно, причина в том, что изначально не все воспринимали пандемию всерьез и не считали коронавирус реальной угрозой. Но En+ Group, напротив, одной из первых отреагировала на предупреждения Министерства здравоохранения РФ». В интервью агентству Прайм он рассказал, какие необратимые изменения произошли в компании и в бизнесе с начала пандемии, и есть ли у компании страховка на случай возникновения подобных обстоятельств?

«Мы начали действовать задолго до официального введения локдауна»

Компания понимала, что на ней лежит ответственность не только за безопасность сотрудников, но и за надежное и бесперебойное энергоснабжение тысяч потребителей, включая больницы и другие социально значимые учреждения.

– Именно поэтому мы начали информировать сотрудников об опасности коронавируса и мерах предосторожности задолго до официального введения локдауна по всей стране, – подчеркнул в интервью Михаил Хардиков. – Мы сразу же ограничили командировки в страны с эпидемией, ввели карантин для тех, кто возвращался из-за рубежа и в кратчайшие сроки обеспечили всех сотрудников средствами индивидуальной защиты.

«Сокращать инвестпрограмму не планируем»

Несмотря на глобальное негативное влияние COVID-19, En+ Group в 2020 году показала стабильные операционные результаты. По мнению руководителя энергетического бизнеса En+ Group, это означает, что принимаемые антикризисные решения были правильными, а также говорит об устойчивости и гибкости бизнес-модели группы.

– Пандемия не остановила выполнение наших долгосрочных проектов, связанных с экологией, устойчивым развитием и концепцией ESG, а наоборот, подтвердила их значимость и актуальность. Ведь существует гипотеза, что распространению пандемии способствовали, в том числе, климатический кризис и ухудшение состояния окружающей среды. В начале 2021 года компания объявила о своем намерении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году. Для этого мы активно инвестируем в оптимизацию и модернизацию производства. И даже в условиях пандемии En+ Group не планирует корректировать и сокращать свою инвестпрограмму. Самым крупным проектом сейчас является программа модернизации ГЭС Ангаро-Енисейского каскада «Новая энергия». С учетом ранее вложенных средств до 2026 года мы инвестируем в модернизацию 21 млрд рублей, а с 2027 по 2046 год – 39 млрд. Очевидно, что во всем мире пандемия и проблемы, связанные с глобальным потеплением, вынуждают часть компаний пересматривать свои приоритеты. Мы в En+ Group продолжаем убеждаться в верности нашей стратегии.

«В пандемию стали помогать больше»

Михаил Хардиков считает, что пандемия серьезно повлияла на бизнес любой компании и в России, и в мире.

– Пандемию, с учетом существенно возросшей смертности, в том числе среди трудоспособного возраста, трудно оценивать с точки зрения позитива в принципе. Если говорить отдельно о продажах, то, особенно по металлургическому сегменту, они возросли – сыграл роль, в том числе, отложенный в начале пандемии спрос.

А в целом позитив связан больше с гуманитарными определениями. Мы стали больше помогать. Масштаб пандемии спровоцировал сбои в системах здравоохранения в регионах, и нами были приложили все усилия, чтобы помочь справиться нашим регионам присутствия с вирусом. В 2020 году Группа инвестировала на медицинскую помощь в целом около 6 миллиардов рублей, 4 из которых металлургический бизнес En+ Group вложил в строительство современных медицинских центров для больных внебольничной пневмонией. Центры были построены за полгода в 7 городах России: Ачинске, Богучанах, Братске, Краснотурьинске, Саяногорске, Тайшете и Шелехове. Сейчас клиники рассчитаны на прием больных с пневмонией, а после стабилизации эпидемиологической обстановки их будут перепрофилированы в центры иммунологии, специализирующиеся на диагностике сложных заболеваний.

«Главная страховка – это люди»

В подобных ситуациях важно оперативно реагировать на любую угрозу, считает руководитель En+ Group.

– Но наша главная страховка – это люди. Мы организовали постоянное информирование своих сотрудников о ситуации с пандемией, обучение необходимым мерам профилактики не только на рабочем месте, но и в быту. Работает оперштаб, где анализируется ситуация в моменте и принимаются решения по соответствующим мерам, мы также организовали горячую линию для сотрудников с медиками для консультаций и постоянной поддержки. Все это позволило предотвратить вспышки массового заболевания. Мы также считаем, что формирование коллективного иммунитета является важной задачей крупных организаций, участвующих в обеспечении жизнедеятельности регионов. На своих предприятиях мы организуем пункты, где каждый желающий сотрудник может пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Группой были достигнуты дополнительные договоренности с ведущими региональными медучреждениями, где сотрудники и члены их семей также обладают возможностью привиться.