ВТБ отменяет комиссию за открытие экокарты

Обслуживание экокарты, более экологичной на этапе производства по сравнению с обычной пластиковой картой, останется бесплатным, сообщают в банке.

В рамках специального летнего предложения банк отменяет разовую комиссию за оформление экокарты: клиенты могут оформить или перевыпустить ее бесплатно и пользоваться всеми преимуществами Мультикарты ВТБ в экоформате. В частности, держателям экокарты доступны опции лояльности, кешбэк от партнеров до 20%, бесплатные переводы на другие карты в рамках Системы быстрых платежей и многие другие плюсы.

«Сегодня экологическая повестка выходит на первый план во всем мире, и мы стремимся предложить своим клиентам внести свой вклад в сохранение окружающей среды. ВТБ реализует ряд проектов, направленных на поддержку лесов и водоемов России, в рамках которых за последний год в стране было высажено около 1 тыс. деревьев, и очищено от мусора более 100 км береговой линии рек и озер. Экокарта – еще один способ привлечь внимание наших клиентов к вопросам экологии, и этим летом мы предлагаем оформить ее совершенно бесплатно и внести свой вклад в важное дело сохранения чистоты нашей планеты», – комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.