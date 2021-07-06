Новый автогрейдер запустил Коршуновский ГОК

Комплекс пополнил автопарк дорожно-строительной техники новым автогрейдером. Спецмашина задействована в обслуживании дорог Коршуновского карьера и промышленной зоны предприятия, сообщают в пресс-службе ГОКа.

Стоимость полноприводной машины превысила 36 млн рублей.

В летнее время техника будет убирать просыпь на подъездах к экскаваторам, профилировать площади и откосы, выравнивать и перемещать грунт, в зимнее время – ликвидировать снежные заносы. Для этого на раме грейдера размещена специальная установка – отвал с ножом.

«Высокая производительность и технические характеристики нового грейдера позволят КГОК поддерживать автодороги в необходимом техническом состоянии, что положительно скажется на производительности самосвалов по перевозке руды и породы», – поясняет управляющий директор ПАО «КГОК» Антон Красильников.