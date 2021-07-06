Спрос на специалистов по вакцинации вырос в два раза

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала динамику вакансий для специалистов, которые непосредственно принимают участие в вакцинации населения.

В марте-апреле 2021 года в России было открыто около 300 вакансий, где в обязанностях была прописана «вакцинация населения». В мае-июне количество таких предложений о работе превысило 700 штук, то есть, спрос вырос почти в 2,5 раза. Средняя предлагаемая зарплата тоже подросла – с 35 000 рублей до 40 000.

Интересно, что лидером по числу вакансий для специалистов по вакцинации стала не Москва, а Новосибирская область (10%), на втором месте – Челябинская область (7%), на третьем – Свердловская область (6%), на четвертом месте – Московская область (5%). Столица заняла лишь пятое место (4%). Среди других сибирских регионов, которые вошли в топ-10 - Кемеровская область (6 место) и Алтайский край (8 место). Иркутская область оказалась на 18-м месте среди 83 регионов России по числу вакансий, размещенных в мае-июне для специалистов по вакцинации.

Отметим, что соискателей, в навыках которых указана вакцинация населения, не так много – на одну вакансию приходится всего 1,2 резюме, что свидетельствует о дефиците кадров. В целом на одну медицинскую вакансию в России приходится 1,4 резюме, в Иркутской области еще меньше – одно резюме на вакансию.