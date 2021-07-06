Спрос на льготную ипотеку в Приангарье в мае-июне вырос почти в два раза

С мая по июнь 2021 года в Иркутской области зарегистрировано 247 договоров ипотечного жилищного кредитования по льготной ставке 6,5%, сообщает Управление Росреестра. По сравнению с мартом и апрелем, когда ведомством в общей сложности оформлена 141 такая сделка, число льготных ипотек выросло почти в два раза. Всего с начала года по программе ипотеки с господдержкой в Приангарье зарегистрирован 1971 такой договор.

«Планировалось, что программа завершится в июне. Поэтому за последние два месяца интерес к льготной ипотеке вырос. Но все же число заключенных в июне этого года сделок оказалось меньше, чем год назад. Так, в этом году жители региона оформили 136 ипотек по льготной ставке, в июне прошлого года – 151. За все время действия программы пик её пришелся на сентябрь прошлого года – 290 ипотечных сделок по льготной ставке кредитования», - сообщает заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Оксана Арсентьева.

Напомним, программа льготного ипотечного жилищного кредитования утверждена Правительством Российской Федерации 23 апреля 2020 года. Данной программой предусмотрено приобретение жилья в строящемся доме или в уже возведенной новостройке.

В конце июня 2021 года программа была продлена, а условия с 1 июля пересмотрены. Теперь льготная ставка по ипотеке с господдержкой составляет не более 7% годовых, первоначальный взнос - не менее 15% от стоимости жилья, максимальная сумма кредита не превышает 3 млн рублей. Действие программы продлено до 1 июля 2022 года.