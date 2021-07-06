Полицейские предупреждают об ответственности за подделку сертификатов о вакцинации

Законодательством предусмотрено наказание не только для продавцов поддельных документов, но и для покупателей, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.

Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена статьей 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание – до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы.