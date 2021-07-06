ИГУ получит 150 млн рублей на развитие уникальной научной установки

Это гамма-обсерватория TAIGA.

Проект по строительству комплекса гамма-обсерватории TAIGA (Tunka Advanced Instrument for cosmic ray physics and Gamma Astronomy) относится к разряду мегасайенс и реализуется международной коллаборацией, где Иркутский государственный университет выступает головной организацией. TAIGA является одной из самых чувствительных в мире научных установок, созданных для решения задач в области астрофизики высоких энергий, сообщают в пресс-службе вуза.

На грантовый конкурс ИГУ представил проект по дальнейшему развитию гамма-обсерватории TAIGA как инфраструктуры мегасайенс уровня для проведения междисциплинарных фундаментальных и прикладных исследований на переднем крае современной науки в сотрудничестве с международными научными организациями.

Чувствительность и точность инструментов гамма-обсерватории достигается за счет трех типов детекторов: оптических станций, черенковских телескопов и сцинтилляционных детекторов. Сейчас они размещены на площади в один квадратный километр. Для развертывания детекторов нового поколения планируется не только модернизация детекторов, разработка и развертывание новых, но и увеличение площади гамма-обсерватории до 10 квадратных километров.