Центры помощи детям с дислексией создадут в Иркутской области

Фонд Михаила Прохорова профинансировал проект на 340 тыс. рублей, сообщают в администрации области.

В 50 муниципальных детских библиотеках региона будут созданы Центры поддержки детей с трудностями чтения и обучения. Уже поступили заявки от учреждений Аларского, Боханского, Ольхонского и Иркутского районов. Партнером в реализации проекта выступает Ассоциация родителей детей и взрослых с дислексией (Москва).

Библиотеки обеспечат специальной литературой, откроют доступ к бесплатным консультациям и обучающим программам.

Семьи, которые воспитывают детей с трудностями в обучении, смогут дистанционно пройти диагностические консультации, получить заключение логопеда/нейропсихолога, индивидуальные рекомендации по развивающим занятиям. Также предполагается проводить лекции, мастер-классы и тренинги для повышения компетенции педагогов и профильных специалистов области, оказывать экспертную поддержку работникам библиотек.

В Иркутской области дислексия отмечается у 43 тыс. детей в возрасте 6-13 лет. Она проявляется в низкой успеваемости, а также трудностях с вниманием и работоспособностью. Часто такая особенность сочетается с образным мышлением, высоким уровнем интеллекта и способностью к нестандартным решениям. Учащиеся с дислексией способны успешно окончить школу и реализоваться в профессиональной сфере, если им своевременно и правильно подобрать программу обучения.