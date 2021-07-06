К ремонту трех улиц приступили в Иркутске

Работы стартовали на улицах Ярослава Гашека, Украинской и Дальневосточной, сообщают в мэрии.

Последняя является наиболее крупной по объему работ. На участке Дальневосточной протяженностью 900 метров предстоит выполнить укладку асфальта в два слоя, обустроить тротуары, светодиодное освещение, расширить парковочные карманы, перенести в сторону от проезжей части контейнерные площадки, высадить газоны и деревья. Все работы выполняются в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт будет проводится без перекрытия автомобильного движения.

Также подготовительный этап работ развернут на улицах Украинская и Ярослава Гашека. Ремонт обеих улиц завершат к 1 сентября. Контроль за подрядчиками на всех дорогах осуществляют специалисты независимого технического надзора. На все выполненные работы будет действовать гарантия в 4 года.

Напомним, что всего в этом году ремонт пройдет на 21 дорожном участке Иркутска. Общая протяженность работ более 22 километров. Ранее строители завершили восстановление улицы Каландаришвили, в высокой степени готовности находятся улицы 7-я Советская и 2-я Батарейная.