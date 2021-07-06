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В Приангарье поступит 27 тыс. доз вакцины от COVID-19

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Об этом сообщил глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков. 

– Таким образом, за двое суток в регион поступит 39 тысяч доз.  Подчеркну, что в случае, если в одном пункте препараты заканчиваются быстрее, чем в другом, мы в ручном режиме их перераспределяем, – сказал министр. 

На 6 июля первый компонент вакцины в Иркутской поставили 393 501 человек, полный курс иммунизации от коронавируса прошли 280 539 человек. 

Напомним, сегодня Иркутская область поставила антирекорд по числу летальных случаев. Ранее рост летальных исходов зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты рассказали о причинах роста смертности в России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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