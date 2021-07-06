В Приангарье поступит 27 тыс. доз вакцины от COVID-19

Об этом сообщил глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков.

– Таким образом, за двое суток в регион поступит 39 тысяч доз. Подчеркну, что в случае, если в одном пункте препараты заканчиваются быстрее, чем в другом, мы в ручном режиме их перераспределяем, – сказал министр.

На 6 июля первый компонент вакцины в Иркутской поставили 393 501 человек, полный курс иммунизации от коронавируса прошли 280 539 человек.

Напомним, сегодня Иркутская область поставила антирекорд по числу летальных случаев. Ранее рост летальных исходов зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты рассказали о причинах роста смертности в России.