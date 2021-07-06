Бодайбо и Красноярск свяжут авиасообщением

Авиакомпания «ИрАэро» с 20 июля приступит к выполнению полетов по маршруту Бодайбо – Усть-Кут – Красноярск (аэропорт Черемшанка), сообщается на сайте перевозчика.

Рейсы будут выполняться до конца октября по вторникам на самолетах Ан-24 вместимостью до 48 пассажиров, обратный рейс намечен на каждую среду. Цена билета в одну сторону на участке Бодайбо – Усть-Кут – от 7500 рублей, Усть-Кут – Красноярск – от 9300 рублей, Бодайбо – Красноярск – от 13500 рублей.

Вылет из Бодайбо по вторникам – в 12:30 по местному времени, посадка в Усть-Куте – в 13:30, далее – вылет в Красноярск в 14:30, прибытие в Черемшанку – в 15:50. Обратный рейс на следующий день, вылет из Красноярска – в 09:30, посадка в Усть-Куте – в 12:50, прибытие в Бодайбо – в 14:40.