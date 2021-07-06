Открыт приём заявок на участие во втором Национальном конкурсе «Вкусы России»

Конкурс направлен на популяризацию уникальной продукции российских регионов, поддержку малого агробизнеса, сообщают в администрации области.

Он проводится по восьми основным номинациям:

«На всю страну»,

«Вкус природы»,

«Гастрономическая находка»,

«Кулинарное наследие»,

«Загляните на огонёк»,

«Вкус без границ»,

«Вкус из глубинки»,

«Нас выбирают».

Победителей определит конкурсная комиссия, в которую войдут представители ресторанного бизнеса, ритейла, институтов развития и органов власти. Кроме того, с 20 октября по 7 ноября проголосовать за свои любимые продукты в рамках номинации «Нас выбирают» смогут все жители России.

Приём заявок на участие в конкурсе продлится до 1 сентября. С подробной информацией о конкурсе и условиях участия можно ознакомиться на сайте вкусыроссии.рф. По вопросам участия в конкурсе от Иркутской области обращаться в отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции министерства сельского хозяйства региона по телефону в Иркутске: (3952) 28-67-31.

Напомним, первый Национальный конкурс «Вкусы России» Минсельхоз РФ проводил осенью 2020 года. Иркутскую область на нём представляли Качугское масло, Байкальские пельмени и вода BAIKAL. Бренды Приангарья были представлены в номинациях «На всю страну» и «Попробуй, полюбишь».