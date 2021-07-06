Треть россиян считают, что у них работа мечты

Работа.ру и мессенджер Viber провели совместное исследование и выяснили, какую работу жители России считают идеальной, и что они хотели бы изменить на своем текущем месте работы. В опросе приняли участие более 5000 пользователей Работа.ру и более 3500 пользователей Viber из всех регионов страны.

Чего бы хотелось россиянам на работе

Большинство опрошенных (72%) указали, что главным признаком работы мечты является высокая зарплата (множественный выбор). Половина респондентов отметили, что для идеальной работы немаловажен хороший рабочий коллектив. Еще 46% участников исследования отметили значимость стабильности компании, а 45% выделили важность комфортных условий труда. 41% опрошенных жителей России важным критерием работы мечты считает хорошего руководителя.

36% респондентов отметили в качестве признака работы мечты возможность профессионального роста. Для 31% опрошенных важно удобное расположение работы и близость к дому. Четверть участников исследования (26%) считают, что на работе мечты должны быть интересные и амбициозные задачи, а каждый пятый (21%) отметил наличие соцпакета и нематериальных бонусов.

Гибкий график на работе мечты указали 19% респондентов. Еще 18% опрошенных жителей России рассказали, что для них работа мечты – удаленная. 15% участников исследования хотели бы работать так, чтобы приносить помощь обществу, а 8% больше ценят возможность для быстрого карьерного роста.

А есть ли работа мечты сейчас?

Более половины опрошенных жителей России (53%) больше всего на своей работе ценят хороший коллектив (множественный выбор). 45% респондентов отметили, что довольны своей зарплатой. Еще 39% участников исследования ценят стабильность компании, 38% – комфортные условия труда, а 34% – хорошего руководителя.

29% респондентов довольны удобным расположением работы, а 23% – интересными и амбициозными рабочими задачами. Каждый пятый опрошенный (20%) высоко ценит свою работу за возможность профессионально расти. Еще 19% участников исследования отметили, что их работа хороша гибким графиком, а 18% указали на наличие соцпакета и нематериальных бонусов для сотрудников.

17% опрошенных ценят свою работу за то, что с ее помощью они приносят пользу обществу. Только 13% респондентов указали, что любят свою работу за возможность трудиться удаленно, а 8% – за возможность быстрого карьерного роста.

Чтобы работа для 83% опрошенных жителей России стала идеальной, они хотели бы получить повышение зарплаты (множественный выбор). Еще 34% респондентов желают расширение соцпакета. По 24% участников исследования отметили, что ждут улучшений в отношениях с коллективом, или хотели бы введения свободного графика работы.

21% респондентов указали, что в их работе, чтобы стать идеальной, не хватает удаленного или гибридного формата работы. Еще 20% участников исследования отметили, что желают работать поближе к дому. 19% опрошенных хотели бы сменить руководителя или директора, а 11% – переехать в более комфортный офис.

Дополнительным главным критерием работы мечты 66% респондентов назвали регулярную индексацию зарплат (множественный выбор). Почти половина опрошенных (48%) также хотели бы иметь оплачиваемый отпуск более 28 дней в году. 39% участников исследования ждут от работодателя мечту оплату транспортных доходом, 27% – введения четырехдневной рабочей недели, а 24% – оплату расходов на связь. Еще 8% указали, что, по их мнению, на работе мечты должна быть возможность оформить саббатикал – длительный неоплачиваемый отпуск.

65% опрошенных жителей России уверены, что лучше всего искать работу через знакомых (множественный выбор). Еще 59% респондентов отметили эффективность поиска на официальных сайтах компаний. 46% участников исследования находят хорошие предложения о работе на job-сайтах.

21% опрошенных указали на удобство поиска работы в социальных сетях, 15% отметили сообщества и тематические каналы в мессенджерах, а 10% – рекрутинговые агентства.