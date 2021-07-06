Новое предприятие по ремонту железнодорожных вагонов открывается в Усть-Илимске

Это будет первая в моногороде площадка по ремонту и подготовке железнодорожных вагонов к перевозке, не входящая в структуру РЖД, сообщают в пресс-службе Корпорации развития Иркутской области.

Как рассказал генеральный директор ООО «Трансгруз-Восток» Андрей Ильюшкин, цех будет заниматься ремонтом колесных пар вагонов. Открытие предприятия запланировано на декабрь этого года. Проектная мощность ООО «Трансгруз-Восток» составит 600 колесных пар в месяц, предприятие намерено сразу выйти на эти показатели.

Ремонтный цех будет оснащен современных высокотехнологичным оборудованием, а трудиться в нем будут специалисты, которые сейчас проходят обучение в Московском институте железнодорожного транспорта. Также в цехе будет организована лаборатория неразрушающего контроля, задача которой – проверять качество различных деталей и сварных соединений специальными методами. Так как от деятельности предприятия будет зависеть безопасность движения на железной дороге, к нему предъявляются самые строгие требования. Цех будет регулярно проходить аттестацию в соответствии с регламентами РЖД.

Инвестиционный проект по созданию колесно-роликового цеха в Усть-Илимске находится на сопровождении Корпорации развития Иркутской области. Она подобрала для предприятия подходящий земельный участок и помогла найти соинвестора.