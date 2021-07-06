Новости

Иркутский фотограф завоевал пять премий на международном конкурсе MIFA

Фотограф из Иркутска Евгений Доманов на своей странице в Facebook сообщил, что завоевал сразу пять премий на международном фотоконкурсе MIFA.

«Три премии с одного конкурса я уже брал, а вот урожай из пяти – такое со мной впервые. С благодарностью к своим учителям и наставникам, мои победы – результат вашего обучения и поддержки. Очень ценю ваш вклад в свое развитие и горжусь знакомством с вами», – отметил Доманов.

Фотограф получил награды за представленные ниже работы. Снимки были сделаны в Санкт-Петербурге, в Сочи, на Мальдивах и в Японии.

<p>Фото со страницы Евгения Доманова в Facebook</p>

Фото со страницы Евгения Доманова в Facebook

<p>[photo 84362]</p>

[photo 84362]

<p>Фото со страницы Евгения Доманова в Facebook</p>

Фото со страницы Евгения Доманова в Facebook

<p>Фото со страницы Евгения Доманова в Facebook</p>

Фото со страницы Евгения Доманова в Facebook

<p>Фото со страницы Евгения Доманова в Facebook</p>

Фото со страницы Евгения Доманова в Facebook


<p>Фото со страницы Евгения Доманова в Facebook</p> <p>Фото со страницы Евгения Доманова в Facebook</p> <p>Фото со страницы Евгения Доманова в Facebook</p> <p>Фото со страницы Евгения Доманова в Facebook</p> <p>Фото со страницы Евгения Доманова в Facebook</p> <p>[photo 84362]</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании