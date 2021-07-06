Иркутский фотограф завоевал пять премий на международном конкурсе MIFA

Фотограф из Иркутска Евгений Доманов на своей странице в Facebook сообщил, что завоевал сразу пять премий на международном фотоконкурсе MIFA.

«Три премии с одного конкурса я уже брал, а вот урожай из пяти – такое со мной впервые. С благодарностью к своим учителям и наставникам, мои победы – результат вашего обучения и поддержки. Очень ценю ваш вклад в свое развитие и горжусь знакомством с вами», – отметил Доманов.

Фотограф получил награды за представленные ниже работы. Снимки были сделаны в Санкт-Петербурге, в Сочи, на Мальдивах и в Японии.

Фото со страницы Евгения Доманова в Facebook

Фото со страницы Евгения Доманова в Facebook

Фото со страницы Евгения Доманова в Facebook