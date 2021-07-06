Клиенты ВТБ смогут получать зарплату в удобное для них время

Зарплатные клиенты ВТБ смогут в режиме онлайн отслеживать свои заработки и переводить деньги на карту в любой момент, не дожидаясь дня выплаты зарплаты. Это станет возможным благодаря онлайн-сервису PayDay от Mail.ru Group.

Сервис гибкого доступа к заработанным деньгам PayDay позволяет работодателю, сохраняя стандартны выплаты зарплаты и в соответствии с законодательством, перечислять по запросу сотрудника аванс за фактически отработанное время. При этом каждая компания может сама установить процент зарплаты для перевода – сотрудник сможет переводить через PayDay на карту до 70% зарплаты, остальные 30% будут выплачиваться в установленные работодателем сроки.

Для использования сервиса сотрудникам достаточно установить на смартфон приложение PayDay (App Store и Google Play). На начальном этапе работы у клиентов будет возможность полтора года снимать деньги без комиссии два раза в месяц. Затем уже за каждый перевод средств будет взиматься фиксированная комиссия. Предусмотрено, что денежные средства также можно не переводить, отслеживая их начисления и сумму, которая аккумулируется на счету.

Гибкий доступ к зарплате привлекает соискателей, поэтому подключение партнерского сервиса PayDay позволит работодателям быстрее закрывать вакансии, повысить лояльность сотрудников, а также дополнительно мотивировать персонал благодаря возможности оформлять дополнительные рабочие часы или смены. Сотрудники компаний получат доступ к уже заработанным деньгам и не будут ждать дня начисления зарплаты, что особенно важно в случае непредвиденных расходов.

«ВТБ как одному из лидеров рынка по числу зарплатных проектов при обслуживании важно соблюдать индивидуальный подход и учитывать запросы клиентов. Сегодня зарплату через нас получают уже свыше 7 млн человек. Возможность самостоятельно управлять заработанными средствами и переводить их на карту в удобное для себя время позволит гражданам эффективнее планировать свой бюджет. Рассчитываем, что PayDay особенно оценят представители профессий с гибким графиком – учителя, строители, сотрудники HoReCa, сферы красоты и многие другие. В настоящее время мы реализовали первый этап работ, до конца года планируем масштабировать проект для широкого числа зарплатных клиентов банка», - отметил Гариф Ромашкин, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

«Мы видим большой спрос на сервис как со стороны компаний, так и со стороны работников. Уверен, что доступ к PayDay положительно скажется на привлекательности зарплатного проекта банка. Для нас партнерство с ВТБ – это качественно новый этап в развитии, который открывает широкие возможности и перспективы», - отметил Сергей Молчанов, директор по развитию и интеграции Mail.ru Group и основатель проекта PayDay.

Сервис одинаково удобен для обеих сторон. При заключении договора работодателю будет установлено специальное программное обеспечение, которое интегрируется с платформами 1С, SAP, БОСС-кадровик либо промежуточной системой учета рабочего времени.