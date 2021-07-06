Иркутская область и Бурятия в пятерке лидеров по количеству смертей от COVID-19

Иркутская область и Республика Бурятия, по данным на 7 июля, вошли в пятерку регионов-лидеров по количеству летальных случаев среди заразившихся коронавирусом, сообщает «Коммерсант». За прошедшие сутки в России зарегистрировали 737 летальных случаев.
В топ-5 регионов-лидеров по числу смертей вошли:
- Москва — 114 (с начала пандемии — 23 115),
- Санкт-Петербург — 99 (16 975),
- Иркутская область — 33 (2903),
- Нижегородская область — 26 (4373),
- Бурятия — 24 (1363).
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Эксперты в качестве причин роста смертности от коронавируса называли изменение штаммов вируса, рост количества бессимптомных носителей, самолечение и позднее обращение за медицинской помощью.
Ранее стало известно, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к другим регионам с просьбой выделить кислород для больных коронавирусом в Принагрье.
«Ежесуточный запас кислородного питания пополняется региональными поставщиками. Но в связи с ростом заболевших нам требуется больший объем кислорода. Поэтому я принял решение обратиться в другие субъекты, которые готовы нам отгружать дополнительные объемы кислорода. Мы получили кислород из Томска, есть договоренности с Новосибирском и Красноярском», – сообщил глава региона.