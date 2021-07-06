В Порту Байкал планируют построить новую туристическую инфраструктуру

Возможность строительства новых объектов туристической инфраструктуры в посёлке Порт Байкал обсудили во время рабочей поездки представители органов региональной власти. Выездное совещание 5 июля провёл первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

По его словам территория Южного Прибайкалья, включающая Кругобайкальскую железную дорогу, Байкальск, Листвянку, Байкальский тракт и Большое Голоустное, – в числе ключевых по развитию туристического кластера.

– В настоящий момент уже разработана концепция развития Порта Байкал, предусмотрены благоустройство привокзальной площади, организация общественных пространств с видом на порт, реконструкция зоны причалов, обустройство троп и смотровых площадок, реконструкция набережной. Теперь необходимо провести совместную работу с собственниками по определению источников финансирования и сроков реализации, – уточнил Руслан Ситников.

В рамках визита осмотрели участки причала, привокзальной площади станции Порт Байкал, здание почты, бывшего деревообрабатывающего цеха, пожарной части и мастерских, которые на данный момент не функционируют. Также посетили завод по розливу воды, на территории которого уже в 2022 году планируется запустить производственные экскурсии для туристов.

В ближайшее время проект развития Порта Байкал, в числе других перспективных проектов по реализации туристического потенциала региона, представят руководителю Корпорации «Туризм.РФ» Сергею Суханову, который посетит Иркутскую область в середине июля.