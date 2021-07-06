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В Иркутской области сняли запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе

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С 6 июля в Иркутской области при предоставлении услуг общественного питания допускается проведение торжественных мероприятий (свадеб) на открытом воздухе, однако  с ограничением количества присутствующих не более 30 человек. Изменения в  Указ № 279-уг подписал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, что ранее в регионе был введен запрет на проведение банкетов, корпоративов и других торжественных мероприятий.

По данным оперштаба, 6 июля в Иркутской области установлен очередной антирекорд по смертности от коронавируса. От новой инфекции скончались 37 человек. За последние сутки коронавирус обнаружен у 334 человек, всего с начала пандемии у 76 187. Число госпитализированных в больницы увеличилось до 5 365 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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