В Иркутской области смягчили требования для туристов при заселении на турбазы

В Иркутской области немного смягчили требования для туристов. Изменения в Указ № 279-уг подписал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. С 12 июля для заселения в санаторно-курортные организации, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, дома отдыха, турбазы и иные аналогичные организации, лицам старше 18 лет потребуется представить один из документов, подтверждающих:

Получение первого компонента вакцины или полного курса вакцинации против COVID-19, с 1 августа 2021 года – документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19;

Отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа;

Для лиц, перенесших заболевание COVID-19, – справка (заключение) медицинской организации или результаты лабораторного исследования на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19, полученные не ранее чем за шесть месяцев.

Ранее для заселения требовался полный курс вакцинации или отрицательный ПЦР тест.

По данным оперштаба, 6 июля в Иркутской области установлен очередной антирекорд по смертности от коронавируса. От новой инфекции скончались 37 человек. За последние сутки коронавирус обнаружен у 334 человек, всего с начала пандемии у 76 187. Число госпитализированных в больницы увеличилось до 5 365 человек.