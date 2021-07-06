Блогер обвинил создателей Сиднейской оперы в краже дизайна танцплощадки на иркутском острове Юность

Блогер, автор телеграм-канала «Архитектурные излишества» с аудиторией в почти 70 тысяч человек обвинил создателей здания Сиднейского оперного театра в воровстве дизайна танцевальной площадки, расположенной на острове Юность в Иркутске.

Фото из блога «Архитектурные излишества»

«В очередной раз поднимаем тему заимствований, когда западные архитекторы нагло воровали формы советского модернизма, передового стиля 1960-1970-х годов. Знаменитая «ракушка» оперы в Сиднее является всего лишь более масштабной копией танцевальной площадки на острове Юность в Иркутске (появилась в 1960-е годы)», – отметил автор блога.

Автор блога, называющий себя Павлом Гнилорыбовым, рассказывает аудитории об архитектуре России и мира, а также приводит факты, связанные с архитектурой. В 2019 году получил премию «Лучший городской блог или СМИ» на Moscow Urban Forum’2019, удостоен знака «Герои года’2019» по версии сервиса Яндекс.Вопросы.